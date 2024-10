Wakhinane Nimzatt : deux individus arrêtés en possession d'épave d'un bus Dakar Dem Dikk

Vendredi dernier, Gora Niang, tôlier, et Daouda Yatt, ferrailleur, ont été déférés au tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue dakaroise) pour "recel", après avoir été arrêtés en possession des restes d’un bus de Dakar Dem Dikk, disparu depuis le 28 juillet 2024 du dépôt de Ouakam. Les deux hommes, travaillant dans un garage de mécanique à Wakhinane Nimzatt, Guédiawaye, ont été surpris en flagrant délit par les forces de police.



Selon L'Observateur, dans sa parution de ce mercredi 30 octobre, l’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par Cheikh Diop, chef du bureau juridique et du parc automobile de Dakar Dem Dikk. Ce dernier avait signalé la disparition du bus numéro d’ordre 2742, un véhicule non réformé et en activité, enregistré pour une prise de carburant au dépôt de Ouakam le jour de sa disparition.



La police a été alertée de la présence de restes suspects d’une épave de bus au garage de Wakhinane Nimzatt par un coup de téléphone anonyme. En intervenant sur place, les enquêteurs ont trouvé Gora Niang, 38 ans, en train de manipuler une pièce de l’épave, qui a immédiatement incriminé Daouda Yatt, ferrailleur de 30 ans. Interrogé, le sieur Yatt a désigné un certain Lamine Nar comme étant le cerveau de l’opération, bien que ce dernier soit toujours en fuite.



À en croire le journal, les investigations ont révélé que Gora Niang avait acheté une pièce de l’autobus pour 75 000 FCFA auprès de Daouda Yatt, qui, lui, affirme avoir acquis l’épave du bus auprès de Lamine Nar pour la somme de 250 000 FCFA. Les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.



