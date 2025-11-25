Wakhinane Nimzatt : un individu déféré pour une escroquerie de 5,7 millions

Le Poste de police de Wakhinane Nimzatt a interpellé, le 21 novembre 2025, un individu recherché pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Selon les informations de PressAfrik, le mis en cause a été déféré au parquet à l’issue de son arrestation. L’affaire a débuté le 19 novembre, lorsque la gérante d’une boutique multiservices a déposé une plainte après avoir constaté un manque de 5,7 millions de francs CFA dans la caisse de son établissement. Elle affirme avoir été alertée par sa caissière, qui lui a expliqué avoir effectué plusieurs dépôts d’argent au profit du suspect, sans en recevoir la contrepartie.



Entendue par les policiers, la caissière a confirmé les faits, reconnaissant avoir transféré les sommes sans s’en rendre compte et avoir également effectué des opérations sur les comptes Wave d’autres personnes à la demande du mis en cause. Les victimes auditionnées ont, de leur côté, déclaré avoir prêté leur téléphone portable au suspect, qui leur assurait que son propre compte était plafonné et qu’il devait percevoir de l’argent d’un parent expatrié. Ce n’est qu’après coup qu’elles ont découvert que de multiples transferts avaient été réalisés depuis leurs appareils, à leur insu.



Identité et interrogé sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu l’ensemble des accusations et affirmé avoir agi seul. Il a précisé avoir utilisé la totalité des 5,7 millions de francs CFA pour parier sur la plateforme en ligne Aviator. La police indique que l’homme a été présenté au parquet pour la suite de la procédure judiciaire.