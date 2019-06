Washington-Dakar, une connexion culturelle en vue

Altantic memory and futurism Festival qui est aussi appelé black gold aura lieu du 10 au 15 juin de cette année. L’objectif est de créer un pont culturel entre Washintong Dc et Dakar en se basant sur la convention qui existe depuis 40 ans entre les 2 municipalités.



Cela passera par l’ouverture des artistes et l’histoire commune entre le Sénégal et les Etats unis d’Amérique. La plus grande concentration de la diaspora sénégalaise se trouve aux Usa. Car les conditions géographiques d’une partie des Usa sont similaires avec celles de l’Afrique de l’ouest. L’influence sénégalaise dans la cuisine américaine est aussi réelle.



Lundi 17h au jardin de l’amitié des panels y seront organisés. C’était l’occasion de voir des artistes sénégalais partagés la scène avec des locaux. Le jeudi soir au Bazoff, l’orchestre national va accompagner le groupe Sahel, Sahad du Natal patchwork dans un concert. Ils seront précédés par Aida Sok et deux artiste américains.



La diaspora lisophone ne sera pas en reste. Le vendredi soir au cinéma Empire, l’orchestre national le groupe Sahel, Sahad du Natal patchwork et Aida Sok vont faire un concert. Le samedi, place aux femmes : 3 artistes féminins, Natal patchwork et Aida Sok, deux artistes américains pour une collaboration collective.