Washington mène des frappes en Syrie après la mort d'un Américain dans une attaque

Les forces américaines ont mené des «frappes aériennes de précision» dans l'est de la Syrie après une attaque de drone «d'origine iranienne» qui a tué un Américain et en a blessé six autres, a annoncé jeudi soir le Pentagone.



L'attaque du drone a eu lieu jeudi vers 10h38 TU contre une installation de maintenance d'une base près de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Les «frappes américaines ont ciblé un dépôt d'armes à l'intérieur de la ville de Deir Ezzor, tuant six combattants pro-iraniens.



Deux autres combattants ont été tués par des frappes dans le désert de Mayadine et près d'al-Boukamal», a ajouté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), cité par l'AFP.