Washington sanctionne 34 sociétés accusées de violations diverses pour le compte de la Chine, l'Iran et la Russie

Le département du commerce américain a annoncé vendredi avoir ajouté 34 sociétés dont 14 en Chine, à la liste des entités accusées d'être impliquées dans des activités contraires à la politique étrangère et aux intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis.



"Sur ces 34 entités, 14 ont leur siège en République populaire de Chine et ont permis à Pékin de mener une campagne de répression, de détention massive et de surveillance (...) contre les Ouïghours, les Kazakhs et les membres d'autres groupes minoritaires musulmans dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang", a-t-il précisé dans un communiqué. Par ailleurs, huit sociétés sont accusées de faciliter l'exportation d'articles américains vers l'Iran, six autres d'être impliquées dans l'achat de composants électroniques d'origine américaine, "probablement dans le cadre des programmes militaires russes".



Avec la Rfi