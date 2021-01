Watford: Ismaila Sarr appelle ses coéquipiers à jouer chaque match comme une finale

Pour revenir en Premier League la saison prochaine, Watford et Ismaila Sarr doivent impérativement terminer dans le podium de Championship. Et pour cela, l'international sénégalais appelle ses coéquipiers à redoubler d'effort pour battre tous leurs concurrents directs à la montée.



L'ancien pensionnaire de Génération Foot affirme qu'il doit quant à lui donner plus pour l'équipe.



"Je peux en apporter plus à l'équipe. Nous devons continuer à gagner des matchs, surtout contre nos concurrents directs. Ensuite la montée sera possible, mais nous devons penser à chaque match comme si c'était une finale. C’est très important de revenir en Premier League. C’est notre mission et tout le monde travaille dur pour atteindre cet objectif. Ce ne sera pas facile, mais c'est notre objectif ultime", a-t-il déclaré sur le site officiel de Watford.



Watford est actuellement classé 3e de Championship avec 46 points (à 7 longueurs du leader Norwich) en 25 journées disputées. A souligner que le 4e au classement Brendford totalise 44 points avec deux matchs de retard.