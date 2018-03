Week-end macabre : 2 morts et 3 blessés dans un accident sur la route de Saint-Louis

La route a encore fait des victimes. Un véhicule de marque Dacia provenant de Louga et en partance de l’Aéroport Internationale Blaise Diagne (AIBD) a fait plusieurs tonneaux en voulant éviter un conducteur de moto Djakarta. Pape Seyni Kane, un immigré âgé de 45 ans, qui voulait rentrer au Portugal après un séjour au Sénégal et une dame âgé de 51 ans qui l’accompagné, ont été tués dans cet accident.



Le chauffeur du véhicule s’en est sorti avec de graves blessures. Deux (2) autres personnes, des passagers, ont été violemment heurtées par ledit véhicule.



Les deux (2) corps des victimes ont été acheminés à l’hôpital Abdoul Aziz Sy "Dabakh" de Tivaouane. Et, les trois (3) blessés, dans un état critique, ont été conduits à Dakar.