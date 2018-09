World CleanUp Day: vaste action citoyenne pour nettoyer la planète en un jour

Remonter à la source du problème

Si l’événement suscite l'intérêt, il laisse aussi place à une interrogation plus large : cette journée ne se résume-t-elle pas à agir seulement sur les conséquences du problème, sans le régler pour autant ? Comme le résume l'association Zero Waste France, dont l'objectif est de tendre vers une société sans déchet: « Et après ? ». Si certains de ses adhérents vont bien participer à cette journée, elle n’a pas souhaité formellement s’associer à la branche française du « World CleanUp Day ».

Bien que saluant « une initiative efficace et utile », Zero Waste France invite « à prendre du recul » pour sortir du statu quo, et éviter le greenwashing, certaines entreprises n'étant plus vertes qu'en apparence. « La condition sine qua non pour résoudre le problème est d’associer ce type d’actions à un message de réduction : c’est sur l’omniprésence des déchets en plastique qu’il faut agir, par des mesures d’interdiction en France et en Europe », explique Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France. « Sur ce sujet, les annonces du gouvernement sont orientées sur le recyclage et la prise en charge. C’est important mais insuffisant », estime-t-elle, soulignant que tous les plastiques ne sont pas recyclables.

En mai dernier, la Commission européenne a proposé une directive pour interdire totalement des objets en plastique comme les assiettes, couverts, pailles ou coton tiges en plastique… Soit une dizaine de catégories de produits à usage unique, qui représentent à eux seuls 70% des déchets échoués dans les océans et sur les plages. En France, les gobelets et assiettes en plastique seront interdits dès le 1er janvier 2020.