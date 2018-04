Y en a marre : "Si le régime persiste, nous allons marcher vers les grilles de l’Assemblée nationale"

Le Mouvement Y’en a marre fait dans la menace en prévenant Macky Sall sur les dangers de faire passer à l'Assemblée nationale, son projet de loi portant sur le parrainage. «Si le régime persiste, nous allons marcher vers les grilles de l’Assemblée nationale ce jeudi», ont averti Fadel Barro et Cie. Face à la presse, les "Y en a maristes" ont dénoncé le procédé par lequel le parti au pouvoir veut faire passer ledit projet, qui serait anti-démocratique.



«On n’a rien demandé à l’Etat que de suspendre la loi le temps que les gens dialoguent. Dommage, il faut constater que depuis lors les positions n’ont pas évolué. Le président Macky Sall s’entête à vouloir coûte que coûte accélérer ce processus moins d’une année des élections. Pourtant, il a eu tout le temps », a déclaré Fadel Barro.



Par conséquent, les "y en a maristes" réaffirment leur volonté de défendre les "intérêts du Sénégal" et appellent tous les citoyens "animés d’une volonté de restaurer la démocratie" à manifester contre le passage de ce projet de loi à l’Assemblée nationale.



Pour eux, l’heure n’est pas favorable aux tensions, car, ont-ils souligné, le Sénégal est dans un contexte de découverte de ressources naturelles. Mais, «il faut défendre l’essentiel et se soucier de la cohésion et de la stabilité nationale», ont -ils lancé.