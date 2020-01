Yahya Jammeh risque d'être arrêté s'il retourne en Gambie (officiel)

M. Jammeh a-t-il le droit de rentrer chez lui ?

M. Tambadou, a déclaré qu'il souhaitait poursuivre lui-même M. Jammeh pour sa gestion marquée par de nombreux crimes et exactions.M. Jammeh a exprimé son désir de rentrer chez lui et ses partisans affirment que son arrestation entraînera un "bain de sang".L'ancien dirigeant est en exil en Guinée équatoriale depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2017.Il a refusé d'accepter sa défaite aux élections de décembre 2016 et la CEDEAO a envoyé des troupes pour le forcer à partir.Les propos du ministre de la justice interviennent quelques jours après que les partisans de M. Jammeh ont organisé une grande manifestation pour exiger le retour de leur ancien dirigeant sain et sauf dans le pays.M. Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans et a été accusé de violations des droits de l'homme, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de détention arbitraire.Le gouvernement gambien, dirigé par le président Adama Barrow, a mis en place une Commission vérité, réconciliation et réparation (TRRC) pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme et formuler des recommandations.M. Jammeh a refusé de coopérer avec la commission.Le ministre de la justice a accusé les partisans de M. Jammeh de "politique de la corde raide" parce qu'ils savaient qu'il ne rentrerait pas chez lui."M. Jammeh et ses partisans sont sûrs qu'il ne reviendra pas, même s'il revient, il sera immédiatement arrêté et fera l'objet des accusations les plus graves", a déclaré M. Tambadou à la BBC.Il a également accusé l'ancien président d'être "mégalomane" et de détruire "tous les tissus de la société gambienne"."Il nous faudra une génération ou deux pour reconstruire notre pays", a-t-il déclaré.