Yarakh : Son ami marchand ambulant drague sa femme et l’attaque à coups de machette

A.Ndiaye, né en 1990, a été placé sous mandat de dépôt pour menace de mort, de détention illégale d’arme blanche et de mise en danger de la vie d’autrui.



Marié et père de deux enfants, le marchand ambulant faisait des avances à caractère sexuel à la femme de son ami, I. Diop, tailleur.



Selon les informations de « Rewmi Quotidien », le tailleur informé de l’attitude de son copain à l’encontre de sa femme, I. Diop a quitté Kolda pour rejoindre Dakar, plus précisément la Cité Imbécile de Yarakh, afin de régler le problème avec son ami.



« Lorsque ma femme m’a informé de ses agissements à son égard, je suis rentré pour régler la situation. Ainsi, je me suis rendu chez lui le dimanche 1er août. Déterminé à en découdre avec moi, il a commencé à m’injurier avant de dégainer un coupe-coupe. N’eût été l’intervention des témoins, il allait attenter à ma vie», a dénoncé le plaignant lors de son audition avec les enquêteurs.



Poursuivant son récit I. Diop affirme que « le lendemain, il a débarqué à la cantine au moment où je prenais mon petit-déjeuner. Armé de sa machette, il a tenté de me lyncher à nouveau », poursuit-il. Interpellé, A. Ndiaye reconnaît partiellement les faits.



