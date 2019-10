Yasuke : l'incroyable histoire du mystérieux samouraï africain

Il y a près de 500 ans, un homme très grand de taille originaire d'Afrique est arrivé au Japon.



Il deviendra le premier homme né à l'étranger à obtenir le statut de guerrier samouraï.



Son histoire a inspiré deux films produits par Hollywood.



Connu sous le nom de Yasuke, cet homme était un guerrier qui a atteint le rang de samouraï sous le règne d'Oda Nobunaga, un puissant seigneur féodal japonais du XVIe siècle qui fut le premier des trois unificateurs du Japon.



En 1579, son arrivée à Kyoto, la capitale à l'époque, avait provoqué une telle sensation que les gens se bousculaient pour l'apercevoir et certains moururent même écrasés dans le mouvement de foule, selon l'historien Lawrence Winkler.



En moins d'un an, Yasuke avait rejoint les échelons supérieurs de la classe des guerriers japonais, les samouraïs.



Peu de temps après, il parlait couramment le japonais et se battait aux côtés de Nobunaga.



"Sa taille était de 6 shaku 2 sun (environ 1,88m)... il était noir, et sa peau était comme du charbon de bois," un autre samouraï, Matsudaira Letada, le décrit dans son journal en 1579.



La taille moyenne d'un Japonais en 1900 était de 1m57, ce qui fait que Yasuke aurait dominé la plupart des Japonais au XVIe siècle.

Il n'y a aucune trace de la date ou du pays de naissance de Yasuke.



La plupart des historiens disent qu'il venait du Mozambique, mais certains ont suggéré d'autres pays comme l'Ethiopie ou le Nigeria.



Ce que l'on sait, cependant, c'est que Yasuke est arrivé au Japon avec un jésuite italien du nom d'Alessandro Valignano lors d'une visite d'inspection, et n'apparaît dans l'histoire qu'entre 1579 et 1582.



Certains experts disent qu'il était un esclave, mais c'est difficile à prouver.



Floyd Webb et Deborah DeSnoo, cinéastes travaillant sur un documentaire à son sujet, croient que les affirmations selon lesquelles il était un esclave sont au mieux des spéculations.



"Il aurait été impossible pour Yasuke de se hisser au rang de samouraï en un an seulement sans un passé de guerrier ", dit Mme DeSnoo.



Les samouraïs ont souvent commencé leur formation dès l'enfance.

Yasuke a rencontré Nobunaga peu après son arrivée au Japon et il l'a intéressé, disent les cinéastes, en étant un talentueux débatteur.



Yasuke parlait déjà un peu japonais et les deux hommes s'entendaient bien, selon l'universitaire Thomas Lockey, qui a écrit un livre sur Yasuke.



Selon M. Lockey, Yasuke a diverti Nobunaga avec des contes d'Afrique et d'Inde, où M. Lockey pense que Yasuke avait passé quelque temps avant d'aller au Japon.



M. Webb pense qu'en raison de sa maîtrise de la langue japonaise, Yasuke avait déjà un apriori favorable.





"Il n'était pas comme les Jésuites, qui avaient un programme religieux au Japon ", dit M. Webb.



Selon certaines informations, Nobunaga aurait demandé à son neveu de donner une somme d'argent à Yasuke lors de leur toute première rencontre.



L'écrivain franco-ivoirien Serge Bile était si intrigué par l'extraordinaire ascension de Yasuke qu'il a écrit un livre sur le guerrier.



"Cela fait partie du mystère qui entoure ce personnage. C'est pourquoi il me fascine", a-t-il déclaré à la BBC.



Le guerrier africain et le seigneur de guerre japonais avaient beaucoup en commun.



Nobunaga était un grand fan des arts martiaux et passait beaucoup de temps à les pratiquer.



C'était aussi un excentrique qui, selon M. Webb, s'habillait souvent à l'occidentale et recherchait la compagnie de personnes très disciplinées et intelligentes.