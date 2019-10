Yaya Sow, député : des gens comme Cheikh Tidiane Gadio, élu vice-président de l’Assemblée nationale ne le méritent point…

Yaya Sow, député de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) a manifesté son opposition aux chois opérés par le président Macky Sall à l’Assemblée nationale. En plus d’avoir boycotté l’installation du bureau de l’Assemblée, le député-maire de Ribot Escale (département de Koungheul) s’est attaqué à Cheikh Tidiane Gadio, dans un entretien avec L’Obs.



« Je le dis et le répète, je ne suis point d’accord avec ces changements effectués dans le bureau de l’Assemblée nationale et je maintiens cette position. Même si c’était à refaire, je ne voterais jamais cette proposition du président. Ce n’est pas parce que je suis de la coalition présidentielle que je ne dois pas avoir une liberté d’expression », explique-t-il.



« Je n’ai caché à personne mon opposition aux choix du président Sall sur les nouveaux membres de ce bureau. Des gens comme Cheikh Tidiane Gadio, élu vice-président de l’Assemblée nationale ne le méritent point face à des personnes de la coalition présidentielle », dénonce le député.



SelonYaya Sow, Gadio n’est pas un député de la majorité et il l’est devenu grâce au plus fort reste. De ce fait, Macky Sall, il soutient que Macky Sall est libre de faire son choix, tout comme lui aussi est libre de donner son avis.