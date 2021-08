Yémen: plus de 30 combattants loyalistes tués dans une attaque sur une base aérienne

Des frappes visant Al-Anad, la plus grande base aérienne du Yémen, située dans la province de Lahj (sud), ont tué au moins trente combattants progouvernementaux ont indiqué à l'AFP des sources médicales et loyalistes. Le porte-parole des forces armées Mohammed al-Naqib a accusé les Houthis d'avoir lancé des missiles et tiré des drones.