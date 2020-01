Yemi Alade : 'Ne soyez pas pressés de signer des accords'

En s'exprimant dans l'émission "This Is Africa" de la BBC, elle a conseillé aux autres musiciens africains de garder leur sang-froid et d'avoir confiance.



Selon la jeune artiste, "tout le monde ne devrait pas être pressé de signer des accords".





"Je pense que le monde vient en Afrique parce que notre qualité s'améliore, surtout au niveau musical et vidéo...", explique Yemi Alade.



"Je suis heureuse que moi-même - et même vous - ayons été les pionniers du mouvement, en tenant le flambeau de la musique africaine et des Afrobeats dans le monde entier", poursuit-elle.



"Le monde nous écoute et nous regarde maintenant tout en essayant d'intégrer le mouvement... et ils sont les bienvenus, parce que c'est pour cela que nous sommes ici," explique la nigériane dont l'interview complète est diffusée sur "This Is Africa" samedi.