Yeumbeul-Nord : un chef de gang engorgé

Une nuit d'horreur a secoué le quartier Djeddah de Yeumbeul-Nord. Une confrontation brutale entre une bande de malfaiteurs menée par Abdoulaye Ndiaye, surnommé Pape Laye, et un groupe de mélomanes de retour d'une soirée dansantes viré au drame. Cette nuit sanglante du dimanche 17 décembre 2023 a pris fin avec la mort violente de Pape Laye qui a été engorgé.



Selon les témoignages, un groupe de mélomanes rentrait chez eux, c'est alors que la bande de Pape Laye, armée et agressive, les a attaqués. Au lieu de fuir, les mélomanes ont décidé de résister, provoquant une confrontation féroce.



Dans l'échange d'insultes et d'armes blanches, le groupe de mélomanes a résisté lançant même des pierres pour riposter, souffle L’Observateur. Pape Laye et ses complices, pris par surprise par la résistance du groupe adverse, ont finalement battu en retraite. Cependant, lors de la mêlée, Pape Laye a été désarmé et poignardé à la gorge par l'un des mélomanes. Grièvement blessé, il a succombé à ses blessures, laissant derrière lui une bande de malfaiteurs en fuite.



Alertés, les éléments de la police de Yeumbeul-Comico sont intervenus, mais les assaillants étaient déjà dispersés. Le corps sans vie de Pape Laye a été retrouvé, et une enquête a été ouverte pour identifier les assaillants en fuite.



À en croire le journal, cette tragédie nocturne a laissé le quartier Djeddah sous le choc, les habitants restant témoins de cette violente confrontation, mais gardant le silence par crainte de représailles. La police continue ses recherches pour retrouver les autres membres du gang de Pape Laye, déjà connus des autorités.