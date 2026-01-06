Yeumbeul Sud : un marchant ambulant trouvé pendu dans un enclos

Le nommé Amadou Fall (28 ans), marchant ambulant, a été retrouvé mort par pendaison dans un enclos situé sur une terrasse, à Yeumbeul Sud, (banlieue dakaroise), le 05 janvier, aux environs de 15 heures.



Selon les «Echos», dans la publication du jour, le corps aurait été découvert par un agent de suivi logistique, qui communiquait sur la terrasse de la concession. Informée, la Police de Yeumbeul a procédé aux constatations d’usage. Pour l’heure, «la thèse du suicide par pendaison dans l’enclos», est privilégiée.



Dans le but de déterminer les causes exactes de la mort du marchant ambulant, une autopsie a été demandée à la morgue de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff.