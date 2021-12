Yeumbeul : la « niarel » du septuagénaire mort suite à leur violente dispute, relaxée

L’affaire Adama Nd, du nom de ce vieux de 70 ans mort brutalement dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre, suite à une violente dispute suivie d’une bagarre avec sa deuxième épouse âgée de 40 ans, a été vidée hier mardi par le Tribunal de Grande instance de Pikine. Arrêtée après l’annonce du décès de son mari, l’épouse A.Thioye a été jugée et relaxée.



Devant la barre, la prévenue est revenue sur les faits, rappelant les circonstances dans lesquelles son mari a perdu la vie. Le drame est survenu suite à une violente dispute autour d’un poste de téléviseur. Le défunt mari qui voulait dormir, avait demandé à sa «niarel » d’éteindre le téléviseur. Chose que cette dernière avait refusé de faire.



Le journal Les Echos qui avait rapporté les faits, avait fait savoir que le vieux avait abreuvé de toutes sortes de réprimandes à son épouse, avant de se jeter brusquement sur elle pour la tabasser et l'étrangler.



En guise de riposte, la jeune femme, qui avait poussé des accès de toux étouffées, saisit les deux mains de son vieux mari et réussit à se défaire de l’étreinte au niveau de la gorge. Ensuite, elle avait happé la poitrine du vieillard avec les dents et mordu sans pitié.



Le procureur a fait la lecture du certificat de genre de mort de la victime, qui apprend que le défunt polygame a succombé à une détresse respiratoire dans son réquisitoire.

Le juge a prononcé la relaxe pure et simple de la femme.