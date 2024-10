Yeumbeul : le responsable local de la coalition Takku Wallu, Alpha Oumar Sow convoqué à la police

Responsable politique à Yeumbeul et membre de la coalition Takku Wallu, Alpha Oumar Sow est visée par une plainte qu'il dit ignorer les auteurs et sa raison d'être. Joint par PressAfrik, le fonctionnaire aéroportuaire explique : "je viens d’apprendre de ma mère que deux policiers du commissariat de Yeumbeul ont déposé une plainte chez moi, une situation qui m’a été signalée alors que j’étais à l’aéroport, en plein exercice de mes fonctions. Je tiens d’emblée à réaffirmer que je n’ai jamais causé de tort à qui que ce soit. Si cette plainte est motivée par mes convictions politiques, mon engagement citoyen, ou mon soutien aux idées et valeurs que je défends fermement, alors qu’on me laisse dire ceci : ce n’est que le début".



Outre mesure, le responsable politique a réaffirmé sa proximité à Doudou Ka et son ancrage dans la coalition Takku Wallu dont Macky Sall est tête de liste. Par ailleurs, monsieur Sow de déclarer : "je ne me tairai pas face à l’injustice, car je crois profondément en une justice équitable, qui s’applique à tous, sans discrimination ni favoritisme. La démocratie repose sur la liberté d’expression, sur l’engagement citoyen et sur la pluralité des idées. Si ces fondements sont menacés, alors c’est l’ensemble de notre société qui vacille".



Cependant, Alpha Oumar Sow promet de se rendre au commissariat pour déférer à sa convocation. " Je tiens à rappeler que rien ne m’empêchera de poursuivre mon combat pour un Sénégal meilleur, pour l’égalité des droits et pour le respect des libertés individuelles" a conclu monsieur Sow.