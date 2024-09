Yeumbeul : un maître coranique déféré pour attouchements sexuels sur 5 fillettes

Un maître coranique est accusé d’avoir exercé des attouchements sexuels sur des filles mineures. Au total, elles sont cinq présumées victimes âgées âgées de 10 à 15 ans. Les faits se sont passés à Yeumbeul (dans la banlieue dakaroise) où le mis en cause possède une école coranique.



Arrêté mercredi dernier, il a été déféré par la police de Yeumbeul Comico. Selon Seneweb, M. L. dit "Oustaz Loum" qui est âgé de 38 ans est marié et père de famille. L'affaire s'est ébruitée suite à une plainte déposée par les mères des victimes.



Face aux enquêteurs, les jeunes filles S. S., S. S, N. F. N., A. T. et I. S., assistées de leurs génitrices, ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuel. Elles ont confié que « le maître coranique M. Loum caressait leurs parties intimes au moment où elles récitaient la leçon du jour, avant la descente. » Les parents des fillettes ont déclaré aux policiers que deux d'entre elles auraient même des blessures au niveau de leurs parties génitales. Une assistance médicale et psychosociale a été sollicitée.



Toutefois, le présumé violeur a nié toutes les accusations. Il a été placé en garde à vue et le chef du commissariat de Comico a demandé les services d'un gynécologue pour examen. Le document médical a attesté « une absence de lésions anciennes ou récentes hyménéales. »



Au terme de l'enquête, le maître coranique a été déféré pour « attentat à la pudeur et pédophilie. »