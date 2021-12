Yewwi Askan Wi a déposé une plainte contre Djibril Ngom, selon Dethié Fall

Le mandataire de la Coalition Yewwi Askan Wi indique avoir déposé une plainte contre Djibril Ngom. " Comme nous l'avons annoncé, nous allons le poursuivre jusqu'au bout et il est hors de question pour une coalition qui veut changer ce pays et travailler dans une certaine vertu, travailler dans la dignité, faire une transformation structurelle profonde, il n'est pas question que des sénégalais qui n'ont pas compris les enjeux du moment et qui ne sont pas des exemples. Il est hors de question de les laisser poursuivre leur forfait et nous allons avec les avocats jusqu'au bout pour que justice soit faite", a dit Déthié Fall, lors d’un point de presse.



" On a détecté la pratique peu orthodoxe de Djibril Ngom qui a travaillé à asphyxier la démocratie qui a entravé la respiration naturelle de notre démocratie. Cette démocratie acquise après moult lutte et on ne peut pas le laisser partir comme ça et on a tenu à aller jusqu'au bout avec nos avocats", a-t-il ajouté.



Le leader de Prp est revenu sur les tentatives de fraudes sur les listes électorales. " On a constaté déjà des tentatives de fraudes, des tentatives de musèlement de l'opposition dans certaines zones et c'est ce qui est relevé au niveau de Ziguinchor. Ils sont des milliers de primo votants lors de la révision exceptionnelle des listes électorales à aller s'inscrire, mais quand nos plénipotentiaires sont partis malheureusement, seulement quelques centaines de cartes sont disponibles. Ce qui veut dire qu'ils ont commencé la machine de fraude à ce niveau-là, mais ça ne passera", a constaté le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi.





Dethié Fall relève l’absence des listes de la coalition Yewwi Askan wi dans certaines localités. " Les listes de la Coalition Yaw ne sont pas encore publiées dans certaines localités. C'est le cas à Saint Louis, à Dakar dans le département de Pikine. C'est le cas au niveau de Bambey dans la commune de Lambaye. Le plus grave, c'est le cas du département de Matam, jusqu'ici aucune liste de Yewwi Askan Wi n'est affichée".