Yewwi Askan Wi passe à l'acte et met en place le Réseau des élus locaux

« Nous avions considéré qu’il était important de continuer cette logique de solidarité, de regroupement, à travers une association que nous avons dénommée le Réseau des Élus Locaux du Sénégal (REELS) qui diffère de l’Association classique qu’on connaissait : Association des maires du Sénégal (Ams)», a déclaré le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.

Selon lui, le REELS va regrouper l’ensemble des élus de la coalition Yewwi Askan Wi qui sont au nombre de 81. Mais il reste ouverte aux maires et présidents des conseils départementaux et à tout autre élu de l’opposition « principalement d’abord et même de la mouvance présidentielle qui considérerait que ces préoccupations, relativement à la gestion de sa collectivité seront mieux prises en compte par le Réseau que par une autre association».

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW) est passée à l'acte après avoir annoncé une association parallèle à celle dirigée par Aliou Sall. Elle a mis en place dimanche, une nouvelle association dénommée Réseau des Élus Locaux du Sénégal (REELS).