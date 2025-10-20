Yoff : six présumés "voleurs de motos" arrêtés par la Sûreté urbaine (Su)

La Brigade spéciale de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar a interpellé six individus qui se sont adonnés au vol de motos dans le secteur de Yoff, en banlieue dakaroise. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion et association de malfaiteurs ».



Suite à des renseignements faisant état de l’existence d’un groupe d’individus s'adonnant dans le vol de motos, la brigade spéciale de la SU a mis en place un dispositif de surveillance. Les opérations qui ont suivi, ont permis l’arrestation de Papis Guèye, se disant lutteur domicilié à Diamaguène ; Aly Ndiaye, conducteur de Thiak-Thiak domicilié à Yoff ; Albert Gomis, serveur domicilié à Grand-Yoff ; Abdou Dia, conducteur de Thiak-Thiak domicilié à Pikine ; Cheikh Niang, mécanicien auto domicilié à Diamaguène ; et Amadou Dramé, conducteur de Thiak-Thiak domicilié à Malika, a rapporté Libération" dans sa parution de ce lundi.



Les suspects ont été arrêtés en possession d’une moto qu’ils venaient de voler, ainsi que de deux autres engins dont les origines ont paru suspectes. Une victime du groupe a déjà été identifiée.



Les six suspects ont été placés en garde à vue pour "vol en réunion commis la nuit avec usage de locomotion et association de malfaiteurs". L'enquête se poursuit, a conclu le quotidien d'information.