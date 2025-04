Yoro Dia raille la mise en accusation de Macky Sall : « Une vendetta systémique de Pastef, le ridicule ne tue pas »

Le politique Yoro Dia a réagi à la proposition de résolution portée par le député de la majorité, Guy Marius Sagna, visant à engager une procédure de mise en accusation contre l’ancien président Macky Sall. L’ancien ministre-conseiller y voit une forme de « vendetta systémique » orchestrée par le parti Pastef et n’a pas mâché ses mots pour exprimer son indignation.





« Macky Sall a bcp de chance. L'agenda de Vendetta Systémique de Pastef le maintient au coeur de la vie politique un an après. " Faut jamais interrompre un adversaire qui se trompe". Haute trahison pour déficit public, donc la guillotine pour Macron et Biden. Le ridicule ne tue pas », a-t-il ironisé sur son compte X.