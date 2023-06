Yoro Mangara révèle : "les Lions ont voulu boycotter le match avec le Bénin en solidarité avec le peuple sénégalais"

"Les Lions ont voulu boycotter le match Bénin vs Sénégal en solidarité avec le peuple sénégalais". C'est ce qu'a révélé Yoro Mangara lors d'une émission sur la radio internationale française.



"On a passé deux semaines très difficiles au Sénégal. C'était vraiment pas amusante cette image qu'on a montré du Sénégal. Par ce qu'on ne connait pas ces violences. On est un pays pacifique. Les Lions avaient envoyé des messages. En solidarité avec le peuple, ils ont voulu boycotter le match Benin vs Sénégal pour la mémoire des victimes des événements du 1 et 2 juin 2023. Ils en ont parlé dans leur groupe WhatssApp", a révélé le consultant.



Mais, a-t-il ajouté : " il y a eu des personnes qui ont joué aux médiations afin qu'ils renoncent à cette idée".



Selon M. Mangara, "Les Lions ont joué le match avec le Bénin et avec le Brésil pour le peuple et pour qu'il ait une réconciliation nationale".



Avant de conclure : "Il y a que cette équipe qui puisse nous réunir autour de l'essentiel".



Pour rappel, seize (16) personnes sont mortes entre le 1er et 2 juin dernier, à la suite de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar.