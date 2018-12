Youssou Ndour : «En honorant son père, Akon a montré qu’il n’a pas oublié ses racines»

La star planétaire Youssou Ndour ne rate jamais l’occasion de rendre hommage à ses parents. A l’occasion des grands événements religieux, on le voit chez sa mère Ndèye Sokhna Mboup, lui la star planétaire se faire tout petit, parfois même se blottir dans les bras de sa maman chérie.



Une star attachée à ses parents quoi. Alors, pour rien au monde, Youssou Ndour ne pouvait manquer l’honneur rendu à son père Mor Thiam d’un autre fils du Sénégal à la carrière XXL, Akon dont les titres ont longtemps été en tête dans les Hits parades aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux. Au micro de Leral Tv qui transmettait en direct l’événement, Youssou Ndour a salué le geste de Akon. «En honorant son père au Sénégal, Akon a montré qu’il n’a pas oublié ses racines africaines. Je ne pouvais pas manquer pareille fête parce que je suis très focus famille. Et c’est très important.»



L’artiste international Akon a rendu hier un hommage appuyé lors d’une cérémonie dénommée Sargal Mor Thiam au King Fahd Palace.



igfm