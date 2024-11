Youssou Ndour sur les consignes de vote pour les législatives : "J’ai réalisé que personne n’a besoin d’être influencé"

À cette période de campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre, Youssou Ndour, artiste, s’est exprimé sur le climat politique. « Que chacun prenne ses responsabilités et vote en âme et conscience dans l’intérêt du pays », a-t-il déclaré, rompant avec la réserve qu’il avait observée ces derniers temps.



« Le reste ne me concerne pas. Je ne prône que la paix », a-t-il précisé, selon des propos rapportés par L’Observateur. Youssou Ndour explique que, depuis 2019, son analyse du paysage politique a évolué. « J’ai observé, j’ai compris certaines choses. Et j’ai surtout réalisé que personne n’a besoin d’être influencé. Dans ce cas de figure, mieux vaut laisser les gens prendre leur propre décision », a-t-il ajouté.



L’ex-allié de Macky Sall estime que chercher à influencer les électeurs serait vain. « Essayer de changer la donne n’aurait rien apporté, car les élections parlent d’elles-mêmes et leurs résultats dictent la suite des événements », explique-t-il. En saluant l’élection de Bassirou Diomaye Faye comme nouveau président, Youssou Ndour se tient désormais en observateur de la vie politique, prônant la paix et le libre choix des électeurs.