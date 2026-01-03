Zac Mbao : trois (03) employés d’une pâtisserie interpellés «pour mise en danger de la vie d’autrui»

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao, dans la banlieue dakaroise, a procédé à l’interpellation de trois individus pour "mise en danger de la vie d'autrui", selon un communiqué de la Police nationale publié ce samedi matin.
Ces interpellations font suite à une vidéo devenue virale montrant trois (03) individus se livrant à une « guerre des pétards » dans une pâtisserie. Après vérification, il s'est avéré que les faits se sont déroulés à ZAC MBAO, le mercredi 31 décembre 2025, à minuit.
La mission policière diligentée a permis d’interroger le gérant de la pâtisserie, et d’incriminer les employés, qui auraient reconnu les faits. «Les faits se sont produits au moment où de nombreuses personnes utilisaient également des pièces d'artifice aux abords du rond-point», conclu la Police.
Pour rappel, à quelques jours des fêtes de fin d’année, le ministère de l’Intérieur avait instruit les forces de Défense et de Sécurité pour l’intensification des actions de lutte contre la «guerre des pétards».
Ces interpellations font suite à une vidéo devenue virale montrant trois (03) individus se livrant à une « guerre des pétards » dans une pâtisserie. Après vérification, il s'est avéré que les faits se sont déroulés à ZAC MBAO, le mercredi 31 décembre 2025, à minuit.
La mission policière diligentée a permis d’interroger le gérant de la pâtisserie, et d’incriminer les employés, qui auraient reconnu les faits. «Les faits se sont produits au moment où de nombreuses personnes utilisaient également des pièces d'artifice aux abords du rond-point», conclu la Police.
Pour rappel, à quelques jours des fêtes de fin d’année, le ministère de l’Intérieur avait instruit les forces de Défense et de Sécurité pour l’intensification des actions de lutte contre la «guerre des pétards».
Autres articles
-
Contrôle frontalier à Moussala : 124 étrangers refoulés pour défaut de documents de voyage
-
RTS : le SYNPICS et le SYNPAP dressent un réquisitoire sévère contre la gestion de Pape Alé Niang
-
Lutte contre la drogue : vaste opération de l’OCRTIS entre Fatick, Touba, Kaolack et Kédougou
-
146ᵉ anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi : tout ce qu’il faut savoir sur les cérémonies des 19 et 20 janvier
-
Alassane Ndao détenu en Turquie : ses proches lancent un cri du cœur aux autorités sénégalaises