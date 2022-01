Zac Mbao : un gang d’agresseurs mineurs démantelé

Les limiers du commissariat de Zac Mbao, une localité située dans le département de Rufisque, en patrouille dans les parages, ont mis fin aux agissements d’une bande d’agresseurs mineurs qui semait la terreur dans cette Zone d’aménagement concerté. Quatre (4) membres du gang âgés entre 15 et 16 ans, ont été interpellés suite à une course-poursuite.



Selon le journal Les Echos, pendant que les habitants de la Cité se forment en groupuscules et célèbrent le nouvel an, des jeunes agresseurs montent des embuscades et interceptent des passants dans les rues mal éclairées, avant de les dépouiller de leurs biens matériels et autres sacs à main sous la contrainte de leurs armes blanches.



Au cours de leurs agissements, ils tombent sur une fille âgée de 15 ans et tentent de lui arracher son sac contenant la somme de 25.000 F Cfa et un parfum de marque. Celle-ci s’affole, prend peur et tente de détaler. Elle sera rattrapée par les agresseurs qui ont réussi à lui arracher son sac, la violente et se dispersent.



La gamine hurle de toutes ses forces, engage une course-poursuite avec les délinquants et alerte les voisins. Ces derniers sortis en masse, lancent la chasse à l’homme.



Rejoints par les limiers en patrouille dans les parages, ils ont réussi à arrêter quatre (4) d’entre eux. Le cinquième gangster, présumé cerveau de la bande, spécialisé dans les vols à l’arraché dans la banlieue dakaroise, est activement recherché.



Les interpellés ont été déférés au parquet lundi pour « association de malfaiteurs et vol avec violence avec usage d’armes blanches ».