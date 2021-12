Zac Mbao: un maçon de 32 ans déféré pour le « viol » d’au moins 6 garçons

Lamine Faye, un maçon de 35 ans, a été arrêté puis déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye lundi. Le mis en cause est visé pour « pédophilie, détournement de mineurs et actes contre nature ».



Considéré comme un « ami des enfants », Lamine Faye est accusé d’avoir violé au moins six (6) garçons dans les différents chantiers qui lui étaient confiés à Zac Mbao, situé dans le département de Rufisque.



Il a été dénoncé par une de ses présumées victimes, pressée de questions par ses parents après son changement de comportement. Saisie par les parents, la brigade de recherche de la localité a ouvert une enquête. Les trois victimes déclarées ont entre 9,11 et 12 ans.



Les familles des autres victimes n’ont pas souhaité porter plainte. Selon Libération, Lamine Faye avait été condamné pour les mêmes faits dans le passé.