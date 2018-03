Ziad Takieddine affirme clairement : "J'ai remis 5 millions d'euros et à Sarkozy et..."

Interrogé par TF1 et LCI, Ziad Takieddine assure une nouvelle fois avoir versé en trois fois la somme de 5 millions d’euros à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. "Cet argent a été donné la première fois à M. Guéant, c'était 1,5 millions. La deuxième fois, c'était 2 millions. Et la troisième fois, c'était 1,5 millions directement à monsieur Nicolas Sarkozy", indique l’homme d’affaires franco-libanais, déjà mis en examen dans cette affaire. Il précise toutefois que cette somme n’a pas servi à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, celle-ci "a été financée autrement", assure-t-il.