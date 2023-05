Zidane à l'OM, la grosse annonce

Toujours en quête d'un prochain club à entraîner, Zinedine Zidane voit désormais son nom être associé avec insistance à l'Olympique de Marseille.



Désormais à cinq longueurs du Paris Saint-Germain leader au classement de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut encore nourrir l’espoir de remporter le trophée de champion de France qui échappe aux Ciel et Blanc depuis 13 ans. Et si l’on en croit Calciomercato, ce n’est pas la seule surprise à laquelle on puisse s’attendre sur la Canebière.



Le quotidien sportif transalpin estime que le club phocéen ferait désormais partie des destinations potentielles de Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, le technicien tricolore avait affirmé cet hiver son souhait de retrouver un banc. « Reprendre reste mon envie. Aujourd’hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu’à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu’au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », avait ainsi confié le Ballon d’Or 98 à l’occasion d’un entretien accordé au Figaro.



Selon nos confrères italiens, seulement trois clubs seraient susceptibles d’intéressés l’ancienne gloire de l’équipe de France. Il ne s’agirait non plus du Real Madrid, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, mais bien du club olympien en lieu et place de l’écurie madrilène. Pour couronner le tout, un véritable jeu des chaises musicales pourrait également se préparer en cas de départ en fin de saison de Massimiliano Allegri, l’entraîneur des Bianconeri. Et pour cause, le profil d’Igor Tudor, le manager de l’OM, aurait tapé dans l’œil de la direction turinoise qui l’envisagerait comme potentiel successeur au Livournais.