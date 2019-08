Zidane perd son immunité au Real Madrid

Zinedine Zidane est revenu pour sauver le Real Madrid, mais cinq mois plus tard, l'équipe blanche n'a pas encore trouvé la direction nécessaire pour laisser de manière définitive tout ce qui s'est passé pendant la dernière saison et dont le fantôme est revenu pour se promener dans le dernier Santiago Bernabéu. samedi Les doutes n’ont plus été revus chez les supporters de Madrid, qui n’étaient plus à la recherche d’un autre Real Madrid pour le retour de la compétition dans le stade de Madrid.



Le technicien est toujours sûr des mesures qu'il prend . C'est ce qu'il transmet lorsque les dirigeants lui parlent et lui posent des questions sur l'équipe. Il compte sur une équipe qui répond presque à cent pour cent à son désir, mais le match nul contre Valladolid, et surtout comment il s'est déroulé, a suscité les premiers murmures, alors que dans la première moitié le public s'était rendu au retour de James et Bale au onze titulaire et au bon match montré.



Les décisions de la deuxième mi-temps, diviser l’équipe en deux blocs et ne pas savoir comment maintenir l’objectif atteint par Benzema comme valable, ont fait mal à un Bernabéu qui en veut plus