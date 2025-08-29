Ziguinchor : ​un jeune garçon de 8 ans se noie dans une carrière de sable à Enampore

Un enfant de huit (08) ans, venu de Dakar pour passer ses vacances, a trouvé la mort par noyade avant-hier, vers 16 heures, dans une carrière de sable abandonnée à Enampore, dans le département de Ziguinchor.



Le drame s’est produit alors que le garçon se baignait avec ses camarades. Selon le témoignage d’Adolphe Manga, un habitant du village rapporté par le journal Libération, les enfants ont l’habitude de conduire le bétail vers ce site pendant les vacances avant de s’y baigner.



« Le jeune garçon, qui ne savait pas nager, s’est enlisé au fond de la carrière avant de perdre la vie », a expliqué Adolphe Manga dans les colonnes de Libération.



Ce tragique événement a plongé la communauté villageoise dans une profonde consternation. La dépouille mortelle a été remise à sa famille pour que les funérailles puissent avoir lieu.



Les habitants rappellent que les noyades sont fréquentes dans cette carrière de sable laissée à l’abandon. Malgré sa dangerosité évidente, le site continue d’être utilisé comme lieu de baignade.