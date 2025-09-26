Ziguinchor /23e anniversaire du naufrage du Joola : prières, visite au musée-mémorial et cérémonie officielle ont marqué l'événement

Le souvenir du naufrage du bateau "Le Joola", survenu le 26 septembre 2002, a de nouveau réuni familles de victimes, autorités et habitants de Ziguinchor ce vendredi, à l’occasion du 23e anniversaire de la tragédie qui avait coûté la vie à plus de 1 800 personnes. La journée a débuté par des prières au cimetière de Kantene où reposent une partie des victimes, puis au port de Ziguinchor, point de départ du bateau ce jour funeste. La délégation officielle, conduite par le ministre des Forces armées, a ensuite pris part à la cérémonie commémorative organisée au musée-mémorial dédié au drame.



Dans une atmosphère lourde de recueillement, les témoignages et hommages se succèdent. Le silence pesant qui marque la cérémonie traduit à la fois la douleur persistante des familles et l’importance du devoir de mémoire.



Toutefois, nombre d’observateurs ont noté cette année une baisse d’engouement par rapport aux précédentes éditions, avec une participation plus réduite du public. Une réalité que certains attribuent au poids des années, sans pour autant diminuer la portée symbolique de ce rendez-vous.



Pour les rescapés et les proches des disparus, la commémoration reste un moment essentiel. Elle rappelle la nécessité de préserver la mémoire collective et de transmettre aux jeunes générations l’histoire de l’un des naufrages les plus meurtriers de l’histoire maritime mondiale.