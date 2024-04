Ziguinchor : Décès de la journaliste Thérèse Edmond Mendy

La presse sénégalaise en deuil. Notre consœur Thérèse Edmond Mendy de la radio Zigfm de Ziguinchor n'est plus.



"Nous avons le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de notre consœur Thérèse Edmond Mendy , journaliste à la radio Zigfm de Ziguinchor, membre de la CJRS", a annoncé ce jeudi la Convention des jeunes reporters sur son compte facebook.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à sa famille, ses collègues et à ses anciens camarades de promotion.