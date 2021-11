Ziguinchor : L’ancienne ministre de Macky Sall, Aminata Angélique Manga soutient Abdoulaye Baldé

Le président de l'Union des centristes du Sénégal, Abdoulaye Baldé gagne des galons à Ziguinchor. Après les femmes de Bby, le Dr Moussa Diédhiou et son mouvement, ce sont le Aminata Angélique Manga de l'Apr et les militants de l'Afp, avec leur tête Alphonse Boyer qui ont depuis mercredi, décidé de rallier la coalition du maire, candidat à sa propre succession.



« Mme le ministre Aminata Angélique. Manga nous a clairement dit et nous a donné des consignes afin que nous puissions aller soutenir, en direction ces élections locales, territoriales, la coalition qui va être mise en place par le député maire Abdoulaye Baldé », explique, Ndéye Diédhiou de l'Apr dans Libération.



Un départ qui, pour nombre de militants et sympathisants de l'Apr dans cette partie sud, pourrait porter un sacré coup à la mouvance présidentielle locale au regard du poids politique que pèse Aminata Angélique Manga avec son réseaux de femmes entrepreneurs qui l’accompagne sur le terrain politique.



Le soutien exprimé de Aminata Angélique Manga et d’autres surprises qu’on risque de découvrir lors de la publication des listes est révélateur du casting controversé du patron de la mouvance présidentielle pour le cas de Ziguinchor. Un fait étayé par l’absence des responsables de BBY à côté du duo (Benoit Sambou-Seydou Sané), investi lors des rencontres politiques.



Au sein de l’AFP (Alliance des forces et progrès), « notre coordination a décidé d’aller porter la candidature de la coalition que Abdoulaye Baldé va mettre en place », a expliqué Sylvain Alphonse Boyer. Les investitures à Ziguinchor, à en croire bon nombre d’observateurs de la scène politique, présagent d’une recomposition politique locale certaine au lendemain de ces élections territoriales.