Ziguinchor : Une manifestation de YAW prévue ce vendredi interdite, Seydi Gassama charge Macky

Des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi de Ziguinchor ont prévu une manifestation pacifique ce vendredi. Mais le préfet de la localité a dit niet. Comme motif de l’interdiction de cette marche, Papa Elhadi Madické Dramé a évoqué dans son arrêté, » raison de sécurité, menaces réelles de troubles à l’ordre public et violation de l’article L61 du code électoral ».



Cette interdiction n’est pas du gout de Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International Sénégal. Le défenseur des droits de l’homme a accusé l e gouvernement du président Macky Sall d’avoir "envoyé en renfort des contingents d'éléments du GMI à Ziguinchor non pas pour encadrer les manifestations et leur permettre d'exercer un droit fondamental en démocratie, mais pour interdire son exercice et réprimer".