Ziguinchor: l’antenne de Cosydep fait la liste des écoles vandalisées lors des dernières manifestations

Depuis le jeudi 1er juin 2023, à la suite des tensions juridico-socio-politiques, la situation scolaire a enregistré de nouvelles perturbations impactant le déroulement normal des cours, en ce dernier trimestre de l’année. A la suite d’une tournée de visite des sites par l’antenne régionale de la COSYDEP, il a été constaté des actes de vandalisme dans plusieurs établissements de l’académie de Ziguinchor, particulièrement dans ladite commune, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon le document, « les manifestants ont saccagé des écoles, brulant tout sur leur passage: Infrastructures scolaires : blocs administratifs, salles de classe ou salles informatiques détruits, fenêtres et portail caillassés, installation électrique ou hydraulique saccagées Mobilier scolaire : armoires démontées et dévalisées, table-bancs brulés ou transportés par des manifestants ; Matériel pédagogique : manuels scolaires emportés et/ou volés, cahiers d’évaluation

et dossiers d’élèves (Etat civil) déchirés et/ou réduits en cendre, ordinateurs volés et/ou brulés, imprimantes et photocopieuses détruites »



Aindi, l’antenne COSYDEP de Ziguinchor a suggéré des mesures immédiates pour « état l’état des lieux ou un diagnostic exhaustif et diligent des saccages afin de

maitriser les besoins ; Organiser, autour de l’Inspection d’Académie de Ziguinchor et de ses IEF, une

séance systématique de concertation avec les acteurs et partenaires, en vue de construire des consensus forts et indispensables à une bonne poursuite des apprentissages ; Soutenir l’accompagnement immédiat des écoles impactées, en table bancs et en consommables pour la poursuite des apprentissages et l’administration des épreuves d’évaluation de fin de trimestre »



Mais également « mettre en place un dispositif spécifique de prise en charge des élèves en vue d’accompagner efficacement leur préparation aux évaluations de fin de trimestre ou aux examens de fin d’année ; Planifier une éventuelle session spéciale (CFEE, BFEM) pour les élèves durement éprouvés par les événements ; Impulser un dispositif anticipatoire de gestion des aléas de la saison des pluies par la réfection des salles de classe endommagées ».



La liste des écoles vandalisées