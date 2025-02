Ziguinchor. : l'assaillant entré chez la mère de Sonko et son ami jugés le 11 février

Le Parquet régional de Ziguinchor a décidé de poursuivre en flagrant délit l’ingénieur Ahmed Ndiaye et son ami. Ils seront présentés ce mardi 11 février devant le juge du Tribunal de grande instance (TGI) de Ziguinchor. Les deux prévenus sont poursuivis pour « conduite en état d’ébriété, mise en danger de la vie d’autrui, outrage à un citoyen investi d’une mission de service public et menaces de mort. »



Dimanche dernier, dans le quartier HLM Néma de Ziguinchor, Ahmed Ndiaye a provoqué un scandale en proférant insultes et menaces à l’encontre des habitants d’un domicile familial appartenant au Premier ministre. Il accuse ce dernier d’être à l’origine de la faillite de son entreprise.



Le lendemain, revenu à la raison, il s’est présenté sous un déguisement pour demander pardon. Une tentative de rédemption qui n’a pas empêché la justice de suivre son cours.



Leur sort sera scellé ce mardi 11 février devant le tribunal de Ziguinchor.