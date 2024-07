Ziguinchor : les agents du projet ISMEA annoncent une grève du 18 au 20 juillet 2024

Le collectif des agents du projet Investir dans la Santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent (ISMEA) à décidé d’arrêter toutes les activités de soins à partir du jeudi 18 juillet pour « protester contre les retards de salaires et leurs difficiles conditions de travail ». Ledit collectif a fait l’annonce hier, lundi lors d’un point de presse tenu à l’hôpital régional de Ziguinchor.



« Conformément au droit du travail, tous les collègues du projet ISMEA sont invités à cesser toute activité de soins et à rester chez eux du jeudi 18 au samedi 20 juillet 2024 », a appelé Absatou DIOP, sage-femme, et par ailleurs porte-parole du jour. « Depuis plusieurs mois, nous constatons des retards de salaire pouvant aller jusqu’au 15 du mois pour des gens qui ne reçoivent aucune compensation pour les heures supplémentaires effectuées, ni ne bénéficient de prise en charge médicale, ni d’allocations de logement », a déploré la porte-parole des agents du projet ISMEA.



Selon toujours Absatou Diop, rapporte Walf, « ces ressources humaines qualifiées ont largement contribué à combler le gap des déserts médicaux dans ces zones, à améliorer la prise en charge médicale des populations et à impacter ainsi positivement sur les indicateurs de santé ».