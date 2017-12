Ziguinchor: les conducteurs de Jakarta déversent leur colère, les forces de l'ordre ripostent

La journée a été chaude dans les rues de Ziguinchor. La capitale du Sud a été le théâtre d’affrontements entre conducteurs de motos Jakarta et forces de l’ordre. Les policiers ont riposté à coups de grenades lacrymogènes aux jets de pierres des manifestants.



Dans tous leurs états, les conducteurs de motos-taxis ont brûlé des pneus au niveau de plusieurs intersections mais surtout de tous les ronds-points de Ziguinchor. A leurs jets de pierres, les policiers ont riposté par des tirs de grenades lacrymogènes, relaie le correspondant de la Tfm.



« Nous revendiquons nos droits. Ils nous demandent la carte grise, des assurances, de payer la taxe municipale. Et, c’est la mairie qui demande tout cela. Le problème est simple, nous sommes là sans emploi et la police nous cause d’énormes tracas,…», fulminent les manifestants.