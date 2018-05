Ziguinchor : les étudiants décrètent 96 heures de grève

Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor ont décrété 96 heures de grèves ce mercredi. Ils protestent contre la mort de leur camarade, Mouhamed Fallou Sène tué par balle lors des affrontements entre étudiants de Gaston Berger de Saint-Louis et forces de l’ordre.



Appuyés par leurs camardes de l'Université virtuelle du Sénégal, et ceux de l’élémentaires, les étudiants se livrent à une intifada avec les forces de l’ordre . Ils ont brûlé des pneus et barré des routes. Ils déplorent le fait que les étudiants soient abattus juste en réclamant leur bourse.



A noter que les éudiantes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) font actuellement face aux forces de l'ordre.