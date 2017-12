Ziguinchor : les étudiants très remontés contre Mary Tew Niane

L’interamical des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor sont dans une colère noire contre le ministre de l’Enseignement Supérieur et les autorités du Centre régional des Oeuvre universitaire sociales de Ziguinchor (Crous). Pour cause, Mary Tew Niane serait venu dans leur Université en catimini sans les rencontrer. Ils réclament aussi l’ouverture d’une enquête judiciaire sur un détournement présumé de plus de 400 millions de F Cfa au niveau du centre.