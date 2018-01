Ziguinchor: trois malfaiteurs s’introduisent dans une église et vole les effets de l’Evêque

​De nos jours, les vols répétés défraient la chronique. Il ne se passe pas un jour sans que des malfrats commettent un forfait . Tel est le cas à Ziguinchor où trois malfaiteurs, tous originaires de la Guinée Conakry, ont cambriolé la voiture de l’évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba. Le cambriolage a eu lieu le 28 décembre 2017 aux environ de 18 heures dans le quartier de Tilène.



Au cours d'une enquête, la police a appréhendé trois malfaiteurs d’origine guinéenne. Il s’agit de Almamy Soumah, étudiant né en 1987 à Conakry, Moise Bangoura, coiffeur, né en 1990 et Karim Mandiou Sylla, manœuvre né en 1982 à Conakry.



Domicilié dans ledit quartier Tilène, après s’être introduits dans l’église dans l’église, ils ont emportés deux valises de l’Evêque Abel Mamba, après avoir cassé la vitre arrière de son véhicule.



D’après les sources du quotidien l’Observateur, « Les trois malfaiteurs ont également emporté une valise chapelle contenant une mitre blanche, un canope, une croix pectorale avec un cordon vert, un livre de bénédiction, un missel d’autel, une croix en bois deux voiles de servant, une valise porte cross qui abrite le bâton de l’évêque et divers papiers dont des cartes bancaires) ».



La cavale des trois malfaiteurs aura duré moins de 72 heures après l’enquête ouverte par les hommes du commissariat de Balla Fall. Les trois ont été très vite appréhendés dans un ‘’Daka’’ ou débit de boisson alcoolisé pendant qu’ils se la coulaient douce avec leur vin de palme, en compagnie d’autres adeptes de Bacchus.



Après la clôture de l’enquête, ces derniers ont tous comparu en reconnaissant les faits. A cet effet, les trois malfaiteurs ont été inculpés de vol suivi d’effraction dans un lieu de culte et ils ont été envoyés en prison.