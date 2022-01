Ziguinchor : trois morts dans une série d’accidents

Deux personnes qui se trouvaient à bord d’une moto ont trouvé la mort, lundi, entre les villages de Teubi et de Tobor à l’entrée de Ziguinchor, a appris l’APS de source sécuritaire.



La moto a heurté un véhicule en panne et tracté, faisant deux morts sur le coup et plusieurs blessés dont un dans un état grave.



Le choc a lieu vers 4h du matin entre les villages de Tobor et de Teubi à l’entrée de Ziguinchor.



’’Le véhicule était en panne. Il était en train d’être tracté par une autre voiture. Deux personnes étaient sur la motocyclette. Elles sont décédées sur le coup’’, a expliqué la source.



Les blessés dont un dans un état grave ont été évacués dans les structures de soins de la ville de Ziguinchor.