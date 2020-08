Ziguinchor: un directeur d’école met fin à ses jours pour en finir avec les souffrances de sa maladie

Tragique méthode pour interrompre une vie de souffrances. C’est le choix de Nicolas Mané, directeur de l’école élémentaire de Kounayang, située dans la commune de Djibanar ( département de Goudomp, région de Sedhiou).



En effet, cet homme d’une quarantaine d’années, natif de Simbandi Balante, a été retrouvé pendu et mort, ce samedi, au domicile de ses parents, sis à Tiléne, dans la région de Ziguinchor. Une lettre d’adieu a été trouvée sur les lieux de ce qu’il est convenu d’appeler un suicide, en attendant les conclusions de l’enquête ouverte par la gendarmerie. Dans la missive, l’enseignant de profession y explique, selon une source familiale qui s’est confiée à PressAfrik, que la maladie qui l’a cloué au lit pendant trois ans, il n’en pouvait plus d’en supporter les souffrances. Que cette maladie n’était pas un mauvais sort jeté par une autre personne, mais une maladie comme toutes les autres et qui peut attraper n’importe quelle personne. Que s’il a décidé de mettre fin à ses jours, c’est pour se soulager et aussi ôter un énorme poids à son entourage.



Alertés, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont venus faire un constat d’usage avant de transporter le corps de Nicolas Mané à l’hôpital régional de Ziguinchor où une autopsie sera effectuée. Une enquête a été également diligentée pour déterminer les causes du décès.