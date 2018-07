Ziguinchor : une famille chérifienne confond et enterre le corps d'un chrétien

L'affaire est sujet des débats à Ziguinchor. En effet, une confusion de corps oppose deux familles de confessions différentes. Une famille chérifienne sise dans le département de Bignona a, selon les témoignages cueillis par « l'Observateur », a enterré un corps qu’elle pensait être celui des siens.

Conformément à leur religion les chérifiens n'ont pas tardé a enterré ce dernier, une fois arrivés au village. Mais après vérification, au lendemain de l’enterrement, il se trouve que le corps inhumé appartient à une famille chrétienne. Qui, une fois à la morgue, demande que le corps de leur défunt leur soit restitué dans les plus brefs délais.





Au Directeur de l'hôpital Macel Coly Bop de trancher le débat entre les deux familles religieuses. "Nous avions une confusion de corps, mais à l’heure actuelle, tout est rentré dans l'ordre. Le corps a été inhumé et sera remis aux proches. Cela été possible grâce à l'aide des autorités », assure-t-il