Zimbabwe: Plus de 60 mineurs clandestins meurent dans une mine d'or inondée

Le bilan est lourd . Entre 60 à 70 mineurs sont certainement morts au fond de puits de mines d'or désaffectés du centre du Zimbabwe inondés à la suite d'orages.



«On estime entre 60 et 70 le nombre de mineurs illégaux qui sont bloqués», a indiqué dans un communiqué le ministre en charge des Affaires locales, July Moyo, alors qu'un précédent bilan faisait état de 23 mineurs présumés morts.



«Actuellement, des efforts désespérés sont en cours pour pomper l'eau des puits inondés afin de pouvoir récupérer les victimes», a ajouté July Moyo.



Le ministre a lancé un SOS aux âmes généreuses pour une collecte de fonds afin de financer le pompage de l'eau, «nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes», estimé à plus de 116 millions de FCA.



Plongé dans une crise économique , le Zimbabwe abrite de nombreux minerais dans son sous-sol, dont du platine, des diamants, de l'or, du charbon ou du cuivre.