Zimbabwe: au moins 40 mineurs piégés sous terre après l’effondrement d’une mine

Un camion grue et une équipe locale de secouristes continuent de s’afférer sur le site de la mine d’or de Ran, à Bindura, au nord-est du Zimbabwe, sous l’œil de centaines d’habitants, proches et familles des mineurs.



Le site s’est effondré mercredi soir et seulement six personnes ont pu être secourues depuis l’effondrement de la mine.



Les mineurs piégés sous terre exploitaient ce site désaffecté de manière illégale. L’effondrement serait dû à l’explosion par les mineurs de plusieurs piliers du puit, selon un responsable des secours contacté par l’AFP.



Le site serait en partie inondé, ce qui renforce le pessimisme sur les chances de trouver des rescapés. La situation est si critique que, selon un journaliste sur place, des entreprises de pompes funèbres ont installé leurs tentes à proximité du lieu de l’accident.



Les effondrements de ce type sont communs au Zimbabwe, pays qui regorge de ressources souterraines - or, diamants, platine, charbon, cuivre notamment. D'autant plus que l’exploitation minière représente une puissante manne financière pour le Zimbabwe. L’or, par exemple, représente 60% de ses exportations et 10% des emplois. Et en raison du chômage de masse, de nombreux travailleurs continuent de descendre dans des sites officiellement fermés, ou pénètrent illégalement dans des mines toujours exploitées.